Лига наций

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри із іспанцями.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував нічийний результат у матчі першого туру Ліги націй проти Іспанії (1:1), а також пояснив своє рішення, залишивши нападника Кріштіану Роналду на лаві запасних.

"Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Ми мали гольові моменти, але суперник більше володів м'ячем. Треба було з великим терпінням грати у зоні атаки, використати простір на флангах. У другому таймі ми почали діяти краще. Більше контролювали м'яч та змушували іспанців більше бігати, розкриваючи вільні зони. Після цього настав час випустити тих, хто краще замикає простріли у центрі. Таких як Орта та Гедеш. Саме так Орта забив — із паса Канселу через усю штрафну.

Роналду на лаві запасних? Це було питання не керування, а технічного вибору. Мені здавалося, що це найкраще рішення для початку матчу. Я хотів бачити іншу команду з роботи та підходу до цієї гри. Це здавалося найкращим рішенням", - наводить слова Роналду прес-служба УЄФА.

Наступним суперником збірної Португалії буде Швейцарія. Матч відбудеться 5 червня та розпочнеться о 21.45 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Португалія.