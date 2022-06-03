Англия

Вінгер невдовзі може повернутись до Нідерландів.

Амстердамський Аякс розпочав офіційні переговори із лондонським Тоттенгемом щодо вінгера "шпор" Стівена Бергвейна.

Чемпіон Нідерландів зробив першу пропозицію щодо футболіста, повідомляє Фабріціо Романо.

Разом із тим, клуб давно погодив особистий контракт із Бергвейном, що буде розрахований до літа 2027 року. Що стосується Тоттенгему, то в клубі не проти розлучитись із виконавцем.

Бергвейн приєднався до лондонців в 2020 році із ПСВ, але не зміг стати важливою частиною команди. Відзначимо, що деякий час хавбек тренувався і академії саме Аяксу.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання Івана Перішича.