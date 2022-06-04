Англия

Переговори з марокканським виконавцем знаходяться на фінальній стадії.

Лондонський Вест Гем за підсумками цього сезону відчував певну невдоволеність від власних виступів наприкінці футбольного року, але в підсумку все одно зумів зачепитися за місце в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Зрештою, "молотобійці" прийшли до висновку щодо необхідності посилення стартового складу під час міжсезоння, тому від самого відкриття трансферного ринку вирішили зайнятися пошуком центрального захисника.

Гідний варіант знайшовся в складі французького Ренна в особі Наєфа Агерда, який за майже два роки виступів в обоймі "червоно-чорних" став невід’ємною складовою лінії захисту своєї команди.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, наразі триває фінальний етап перемовин між клубами, після чого можна буде говорити про майбутнє можливої угоди про перехід та її умови.

У цьому сезоні 26-річний виконавець зіграв у 40 матчах, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.