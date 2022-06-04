Англия

Проте футболіст англійської команди не постраждав.

Захисник Тоттенгема Емерсон Роял потрапив у стрілянину, повідомляє Notícias ao Minuto.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст проводив відпустку у бразильському місті Американа, штат Сан-Паулу.

Коли Емерсон вийшов із бару, до нього підійшов охоронець, який представився вболівальником та попросив зробити спільне фото. У цей момент до гравця Тоттенгема підійшов інший чоловік і направив пістолет, намагаючись вкрасти особисті речі.

Охоронець дістав свою зброю і почалася стрілянина. У розпал подій бразильський футболіст уже був у безпеці.

При цьому, під час перестрілки було випущено не менше двадцяти патронів.