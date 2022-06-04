Англия

Футболіст провів за бірмінгемський клуб лише один матч у сезоні.

Як повідомлялося раніше, бірмінгемська Астон Вілла залишилася настільки враженою від співпраці з голкіпером італійської Роми Робіном Ольсеном, який провів у складі "левів" останні півроку на правах орендної угоди.

За цей час 32-річний шведський виконавець з’явився на полі лише одного — у останньому матчі сезону проти Манчестер Сіті, отримавши три м’ячі в свої ворота (2:3).

Але зрештою керівництво клубу все одно пішло на те, аби підписати повноцінну угоду з Ольсеном, за якого довелося заплатити 3,5 млн євро.

Зауважимо, що першу частину сезону Робін провів у оренді в Шеффілд Юнайтед, який виступає в Чемпіоншипі — там він відіграв 11 матчів, пропустивши 17 голів та ще одного разу відстоявши "на нуль".