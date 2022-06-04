Англия

Голкіпер Роми вдало виступив у оренді в Англії.

Посередині минулого зимового трансферного вікна бірмінгемська Астон Вілла домовилася про орендну угоду з воротарем італійської Роми Робіном Ольсеном, який у підсумку відіграв у англійській Прем’єр-лізі лише в останньому матчі сезону — проти Манчестер Сіті, пропустивши при цьому три м’ячі (2:3).

Утім зрештою цей факт жодним чином не мав впливу на бажання "левів" активувати опцію викупу 32-річного шведського виконавця, що була прописана в угоді з римським клубом.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Астон Вілла заплатить за Ольсена 3,5 млн євро, а натомість отримає з ним контракт до 2024 року.

Зауважимо, що першу частину сезону Робін провів у оренді в Шеффілд Юнайтед, який виступає в Чемпіоншипі — там він відіграв 11 матчів, пропустивши 17 голів та ще одного разу відстоявши "на нуль".