Форвард подякував клубу за п'ять спільних років.
александр ляказетт, Getty images
04 червня 2022, 18:04
Французький нападник Александр Ляказетт висловив слова подяки на адресу лондонського Арсеналу, з якого він нещодавно пішов в якості вільного агента.
"П'ять років тому моя мрія стала реальністю. Я гордий, що вдягав червону футболку та захищав її кольори. Здесь я зустрів справжніх та щирих людей, вигравав трофеї та ще більше закохався в цей клуб.
Бажаю успіху команді та вболівальникам, яким залишусь і я. "Гуннер" одного разу — "гуннер" назавжди! Дякую, Арсенал", — написав Ляказетт.
У складі Арсеналу форвард зіграв 206 матчів, 71 раз відзначившись у воротах суперників.
Очікується, що Ляказетт приєднається до Ліону.