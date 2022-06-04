Англия

Форвард подякував клубу за п'ять спільних років.

Французький нападник Александр Ляказетт висловив слова подяки на адресу лондонського Арсеналу, з якого він нещодавно пішов в якості вільного агента.

"П'ять років тому моя мрія стала реальністю. Я гордий, що вдягав червону футболку та захищав її кольори. Здесь я зустрів справжніх та щирих людей, вигравав трофеї та ще більше закохався в цей клуб.

Бажаю успіху команді та вболівальникам, яким залишусь і я. "Гуннер" одного разу — "гуннер" назавжди! Дякую, Арсенал", — написав Ляказетт.

У складі Арсеналу форвард зіграв 206 матчів, 71 раз відзначившись у воротах суперників.

Очікується, що Ляказетт приєднається до Ліону.