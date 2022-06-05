Англия

Мерсисайдці знаходяться у пошуках заміни для сенегальця, який близький до Баварії.

Зважаючи на те, що вінгер Садіо Мане цього літа з великою ймовірністю покине Ліверпуль і стане гравцем мюнхенської Баварії, мерсисайдці розглядають альтернативні варіанти сенегальцю на трансферному ринку.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, Ліверпуль зацікавлений у Крістіані Пулішичі, який виступає за лондонський Челсі.

У стані "червоних" бачать в 23-річному американці ідеальну заміну для Мане, але більш конкретної інформації щодо офіційних пропозицій та переговорів із Челсі поки що немає.

Раніше повідомлялося, що Садіо Мане погодив із Баварією п'ятирічний контракт, а сума трансферу оцінюється в 30 мільйонів фунтів.