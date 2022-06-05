Мерсисайдці знаходяться у пошуках заміни для сенегальця, який близький до Баварії.
Крістіан Пулішич
05 червня 2022, 11:53
Зважаючи на те, що вінгер Садіо Мане цього літа з великою ймовірністю покине Ліверпуль і стане гравцем мюнхенської Баварії, мерсисайдці розглядають альтернативні варіанти сенегальцю на трансферному ринку.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, Ліверпуль зацікавлений у Крістіані Пулішичі, який виступає за лондонський Челсі.
У стані "червоних" бачать в 23-річному американці ідеальну заміну для Мане, але більш конкретної інформації щодо офіційних пропозицій та переговорів із Челсі поки що немає.
Раніше повідомлялося, що Садіо Мане погодив із Баварією п'ятирічний контракт, а сума трансферу оцінюється в 30 мільйонів фунтів.