Німецький клуб заплатить за форварда 30 мільйонів євро.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
30 травня 2022, 18:41
Нападник Ліверпуля Садіо Мане у літнє трансферне вікно перейде до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 30-річний сенегалець уже погодив трирічний контракт із німецьким клубом.
Також наголошується, що Баварія заплатить "червоним" 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Чинний контракт футболіста з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.
Цього сезону Мане провів 51 матч, у яких забив 23 голи і віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що нападник Баварії Роберт Левандовські має намір залишити мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно..