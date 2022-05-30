Германия

Німецький клуб заплатить за форварда 30 мільйонів євро.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане у літнє трансферне вікно перейде до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 30-річний сенегалець уже погодив трирічний контракт із німецьким клубом.

Також наголошується, що Баварія заплатить "червоним" 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Чинний контракт футболіста з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.

Цього сезону Мане провів 51 матч, у яких забив 23 голи і віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що нападник Баварії Роберт Левандовські має намір залишити мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно..