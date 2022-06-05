Англия

Мікель Артета надасть шанс талановитому центрбеку, який успішно виявив себе у Марселі.

Центральний захисник Арсеналу Вільям Саліба, який зараз перебуває в розташуванні збірної Франції, наступного сезону не виступатиме за Марсель, за який він грав на правах оренди.

21-річний француз повернеться на Емірейтс і намагатиметься повторити свій цьогорічний успіх Ліги 1 в АПЛ у складі команди Мікеля Артети.

"Навіть якщо я не повернуся до Марселя, я ніколи не забуду цей сезон. Завдяки Марселю я опинився на правильній дорозі у своїй кар'єрі, і саме вони допомогли мені.

"У мене є контракт із Арсеналом, за умовами якого залишилося ще два роки. Я повернуся до Арсеналу. Я не провів жодного матчу, і я все ще хочу показати їм, що можу грати на високому рівні для цих уболівальників та цього великого клубу", — заявив Саліба в інтерв'ю для Telefoot.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2021/22 Вільям Саліба став найкращим молодим гравцем французької Ліги 1. Цікаво також те, що влітку 2019 року Арсенал не пошкодував на талановитого центрбека 30 мільйонів євро, але з того моменту гравцеві так і не вдалося дебютувати за першу команду "канонірів".

Раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета публічно заявив, що хоче бачити Саліба у своїй команді наступного сезону. У Лондоні французу доведеться боротися за місце у старті з Габріелем Магальяйнсом, Беном Вайтом та Робом Холдінгом.