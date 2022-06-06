Англия

Сенегальський вінгер відповів на питання про перехід.

Садіо Мане розглядає варіанти з відходом з Ліверпуля у найближче літнє трансферне вікно.

Після матчу за збірну Сенегалу вінгеру поставили питання з проханням вибрати наступний клуб — Баварія, Барселона або Реал, на що він відповів:

"Ви ставите мене у незручне становище перед фанатами Ліверпуля. Я не фанат цих команд. Мій клуб — Марсель, тож назву його", — наводить відповідь Мане Sky Sports.

У поточному сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що перша пропозиція Баварії щодо трансферу Мане була відхилена.