Сенегальський вінгер відповів на питання про перехід.
Садіо Мане, getty images
06 червня 2022, 21:59
Садіо Мане розглядає варіанти з відходом з Ліверпуля у найближче літнє трансферне вікно.
Після матчу за збірну Сенегалу вінгеру поставили питання з проханням вибрати наступний клуб — Баварія, Барселона або Реал, на що він відповів:
"Ви ставите мене у незручне становище перед фанатами Ліверпуля. Я не фанат цих команд. Мій клуб — Марсель, тож назву його", — наводить відповідь Мане Sky Sports.
У поточному сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.
Нагадаємо, що перша пропозиція Баварії щодо трансферу Мане була відхилена.