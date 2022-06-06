Мюнхенський клуб має намір отримати сенегальського футболіста.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
06 червня 2022, 18:55
Найближчим часом Баварія покращить пропозицію щодо Садіо Мане, повідомляє SPORT1.
За інформацією джерела, за 30-річного футболіста мюнхенський клуб запропонує 35 мільйонів євро та 5 млн у вигляді бонусів. Очікується, що така пропозиція задовольнить Ліверпуль.
Зазначимо, що сам Мане готовий перейти до Баварії та очікує, що клуби між собою домовляться.
У цьому сезоні Мане забив 23 м’ячі та віддав п’ять гольових передач за 50 матчів.
Раніше повідомлялось, що Баварія також готова розлучитись із одним зі своїх атакувальних футболістів.