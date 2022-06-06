Германия

Мюнхенський клуб перейшов до предметних переговорів.

Доля нападника англійського Ліверпуля Садіо Мане в поточне трансферне вікно стане одним із найбільших інформаційних приводів, оскільки 30-річний виконавець уже встиг заявити, що хоче залишити клуб за підсумками цього сезону.

Однак, оскільки до завершення чинної угоди між ним та "червоними" залишається ще один рік, то клуб намагатиметься заробити максимально можливі кошти на його трансфері.

Потенційний покупець сенегальця вже добре відомий — мюнхенська Баварія, яка, згідно з повідомленнями англійської преси, перейшла до активної стадії перемовин.

Перша пропозиція "Рекордмайстра" склала 24,5 млн євро прямого платежу та ще 4,7 млн євро у вигляді потенційних бонусів.

Однак Ліверпуль відповів відмовою щодо цієї ставки.

У поточному сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.