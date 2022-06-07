Французький футболіст може продовжити кар'єру у складі "шпор".
АЛЛАН СЕН-МАКСИМЕН, GETTY IMAGES
07 червня 2022, 10:57
Аллан Сен-Максимен може продовжити кар'єру у Тоттенгемі, повідомляє Football London.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст – один із пріоритетів для колективу Антоніо Конте. Ініціатором його підписання є спортивний директор Фабіо Паратічі.
У випадку, якщо Аллан залишить Ньюкасл, на заміну може бути підписаний Ісмаїла Сарр або Мусса Діабі.
Цього сезону Сен-Максимен провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку п'ять голів та п'ять результативних передач.