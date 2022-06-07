Англия

Нідерландець може залишитися в Англії на наступний сезон.

Стівен Бергвейн привернув увагу двох клубів АПЛ, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, інтерес до 24-річного футболіста виявляють Брайтон та Крістал Пелас. Проте нападник розраховує перейти до Аякса.

За чутками, Тоттенгем хоче отримати 30-35 мільйонів євро за свого футболіста.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.