Англия

Лондонський клуб не збирається підписувати валлійця.

Гарет Бейл знаходиться в пошуках нового клубу через завершення контракту з мадридським Реалом.

Як повідомляє авторитетне видання Telegraph, валлійський вінгер не входить до сфери інтересів свого колишнього клубу – Тоттенгема.

Бейл виступав за Реал з 2013 року. У цьому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що Бейл може укласти короткостроковий контракт із Кардіффом.