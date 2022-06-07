Лондонський клуб не збирається підписувати валлійця.
Гарет Бейл, getty images
07 червня 2022, 19:31
Гарет Бейл знаходиться в пошуках нового клубу через завершення контракту з мадридським Реалом.
Як повідомляє авторитетне видання Telegraph, валлійський вінгер не входить до сфери інтересів свого колишнього клубу – Тоттенгема.
Бейл виступав за Реал з 2013 року. У цьому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.
Нагадаємо, що Бейл може укласти короткостроковий контракт із Кардіффом.