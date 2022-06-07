Валлійський хавбек може перебратися до Чемпіоншипу.
Гарет Бейл, Getty Images
07 червня 2022, 09:56
Колишній півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в англійському Чемпіоншипі. Про це повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного валлійця зацікавлений Кардіфф. Клуб з Уельсу випереджає конкурентів у перегонах за підписання гравця. Серед них Тоттенхем, Ньюкасл та клуби МЛС.
Також наголошується, що варіант з Кардіффом привабливий для Бейла, оскільки клуб погоджується на короткострокову угоду. Футболіст має намір бути в хорошій формі перед ЧС-2022 у Катарі, тому йому потрібен гарантований ігровий час.
За підсумками минулого сезону Кардіфф набрав 53 очки після 46 турів і посів 18 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.