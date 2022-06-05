ЧМ-2022. Отбор

Вінгер збірної Уельсу — про підсумки матчу проти збірної України.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл висловився після перемоги своєї команди.

"Це найбільший успіх в історії валлійського футболу. Всі ми в захваті. Ось у чому складаються наші мрії і заради чого ми розпочинали свій шлях. Ця перемога — для всіх наших дивовижних уболівальників. Неможливо словами описати такі почуття".

Останні кілька тижнів я мало що міг через спазму в спині і просто робив те, що було в моїх силах. Я залишив на полі всього себе", — наводить слова Бейла офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними України та Уельсу.