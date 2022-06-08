Англия

Півзахисник повернеться назад до столиці Іспанії.

Одним із найбільш загадкових трансферів минулорічної літньої трансферної кампанії став перехід півзахисника мадридського Атлетіко Сауля Ньїгеса до лондонського Челсі на правах орендної угоди з подальшим можливим викупом.

Однак уже по прибуттю до столиці Великої Британії 27-річний іспанець зрозумів, що так само не входить до планів Томаса Тухеля, як до цього не мав прихильності від Дієго Сімеоне в стані "матрацників".

Зрештою, "сині" відмовилися виплачувати за нього 35 млн євро відступних, про що вже, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, повідомили керівництво Атлетіко.

Нагадаємо, що раніше футболіст оприлюднив прощальний лист до фанатів Челсі.

За сезон Сауль відіграв 26 матчів, по одному разу забивши та віддавши гольову передачу.