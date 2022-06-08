Англия

"Барани" не змогли отримати нового власника.

Не так давно американський бізнесмен Кріс Кіршнер оголосив про готовність придбати Дербі Каунті, що потерпає від фінансових проблем.

Тим не менш, угода на межі зриву, повідомляє BBC.

"Є велика проблема із першим внеском щодо купівлі клубу. Коли Бін Заіда попросив перевести пробний платіж, то Кіршнер не зміг цього зробити", — розповів журналіст Ед Доус.

Раніше повідомлялось, що екс-власник Ньюкасла готовий вкласти кошти в купівлю Дербі.