Англия

Захисник має широкий вибір щодо подальшої кар'єри.

Центральний захісник міланського Інтеру та збірної Італії Алессандро Бастоні близький до того, щоб змінити влітку чемпіонат.

В послугах 23-річного футболіста зацікавлений черговий представник Англійської Прем'єр-Ліги — Манчестер Юнайтед, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Окрім того, серед претендентів на Бастоні є також і сусіди по місту "дияволів" в обличчі Сіті.

Бастоні в минулому сезоні відіграв у 44 зустрічах, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем зробив офіційну пропозицію Інтеру щодо центрбека.