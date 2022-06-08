Захисник має широкий вибір щодо подальшої кар'єри.
алессандро бастоні, getty images
08 червня 2022, 11:57
Центральний захісник міланського Інтеру та збірної Італії Алессандро Бастоні близький до того, щоб змінити влітку чемпіонат.
В послугах 23-річного футболіста зацікавлений черговий представник Англійської Прем'єр-Ліги — Манчестер Юнайтед, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Окрім того, серед претендентів на Бастоні є також і сусіди по місту "дияволів" в обличчі Сіті.
Бастоні в минулому сезоні відіграв у 44 зустрічах, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що Тоттенгем зробив офіційну пропозицію Інтеру щодо центрбека.