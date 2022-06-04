Италия

Інтеру буде важко втримати молодого виконавця.

Прогрес у розвитку молодого італійського захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні після повернення з оренди в Пармі на початку сезону-2019/20 можна помітити неозброєним оком.

Футболіст за останній футбольний рік відіграв у 44 зустрічах, забивши один гол та віддавши три гольові передачі, завдяки чому вчергове звернув на себе увагу збоку інших команд.

Зокрема, лондонський Тоттенгем ще за ходом сезону мав наміри зробити запит стосовно можливого трансферу виконавця, після чого перейшов до конкретних кроків уже на початку літньої кампанії переходів.

Про це повідомив співробітник агентства TMP SOCCER srl, який представляє інтереси Бастоні, під час бесіди з італійськими журналістами.

Станом на поточний момент, Тоттенгем зробив пропозицію Інтеру невизначеного розміру.

Варто зауважити, що "змії" раніше відповіли відмовою на суму в 60 млн євро, які запропонував Манчестер Сіті.