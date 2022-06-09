Англия

Сам гравець схиляється до гри в Англії вже з наступного сезону.

Свого часу ще в юному віці івуарійський півзахисник Ібрагім Сангаре переїхав із батьківщини до французької Тулузи, однак за чотири роки в Лізі 1 та Лізі 2 так і не став справжнім лідером команди.

Але геть іншим чином пішли в нього справи одразу після того, як він перейшов до складу нідерландського ПСВ на початку сезону-2020/21.

У підсумку, за цей футбольний рік 24-річний виконавець досяг позначки в 49 зіграних поєдинків, у яких він по чотири рази відзначався голами та гольовими передачами, після чого місцеві експерти долучили його до складу команди сезону в Ередивізі.

Сукупність цих фактів спричинила виникнення великого попиту на його послуги на трансферному ринку, а після відмови ПСВ продати його Ньюкаслу чи Лестеру, надійшли одразу дві пропозиції від топ-клубів АПЛ.

Ідеться про Манчестер Юнайтед та Челсі, котрі вирішили почати розмову про трансфер із суми в 35 млн євро.

Як повідомляє британська преса, сам Сангаре є дуже зацікавленим у переїзді до Англії цього літа.