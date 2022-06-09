Англия

Хавбек Манчестер Сіті прокоментував різницю між грою за клуб та національну команду.

Атакувальний півзахісник Манчестер Сіті та збірної Англії Джек Гріліш висловився щодо своїх виступів в національній команді та клубі.

Футболіст вважає, що в команді Саутгейта в нього є більше свободи та творчості.

"Коли я граю за Сіті, то я починаю перестраховуватись. В Англії все дещо інакше — я маю більше свободи, а значить більше місця для творчості. Мені одразу вдається забивати голи та віддавати результативні передачі.

У Гвардіоли все підпорядковане структурі гри. Гріх жалітись з огляду на те, що Пеп дав футболу, але у Гарета все дещо по іншому. Якщо я відчуваю, що мені треба змінити фланг — вперед.

Це відчуття свободи все ж пов'язано не з конкретним тренером, а із моїми відчуттями. Потрібно це перенести на клубний рівень", — розповів Гріліш для The Тelegraph.

Раніше хавбек прокоментував свої успіхи в Манчестер Сіті.