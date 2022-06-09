Англия

Воротар продовжить кар'єру в іншому місці.

Ліверпуль попрощався із німецьким голкіпером Льорісом Каріусом.

Футболіст приєднався до "скаузерів" в 2016 році, але запам'ятався вболівальникам клубу, перш за все, матчем проти Реалу в фіналі Ліги чемпіонів 2018 року, коли припустився низки помилок, що коштували команді титулу.

За віце-чемпіонів Англії воротар зіграв 49 матчів, в яких пропустив 47 м'ячів, 22 рази зберігши свої ворота у недоторканності

Останні чотири роки Каріус грав в орендах у Бешикташі та Уніоні.

Раніше Ліверпуль попрощався із Дівоком Орігі.