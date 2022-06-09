Форвард залишив "скаузерів" після восьми років співпраці.
ДІВОК ОРІГІ, GETTY IMAGES
09 червня 2022, 12:49
Ліверпуль попрощався із форвардом команди Дівоком Орігі, який виступав за клуб із 2014 року.
"Дякуємо за вісім років служби, ти нам залишив неймовірні спогади. Дівок Орігі — легенда Ліверпулю", — наголошує заява "червоних".
Форвард зіграв за цей час 175 матчів у складі Ліверпулю, забивши 41 м'яч у ворота суперників.
Окрім Орігі, клуб також залишив і Льоріс Каріус.
Очікується, що бельгієць продовжить свою кар'єру в Мілані.