Ліверпуль попрощався із форвардом команди Дівоком Орігі, який виступав за клуб із 2014 року.

"Дякуємо за вісім років служби, ти нам залишив неймовірні спогади. Дівок Орігі — легенда Ліверпулю", — наголошує заява "червоних".

Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.



Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend ❤️ pic.twitter.com/lkQsNKANVp