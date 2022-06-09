Лондонці, як і раніше, націлені на французького захисника.
Жюль Кунде, getty images
09 червня 2022, 21:55
Челсі розглядає можливі варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, проте визначився із пріоритетом.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, лондонці дуже зацікавлені у захиснику Севільї Жюле Кунді.
Поточний контракт Жюля Кунде із Севільєю дійсний до літа 2024 року. Цього сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.
Нагадаємо, що Севілья вимагає за французського захисника 65 мільйонів євро.