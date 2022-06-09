Англия

Лондонці, як і раніше, націлені на французького захисника.

Челсі розглядає можливі варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, проте визначився із пріоритетом.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, лондонці дуже зацікавлені у захиснику Севільї Жюле Кунді.

Поточний контракт Жюля Кунде із Севільєю дійсний до літа 2024 року. Цього сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Нагадаємо, що Севілья вимагає за французського захисника 65 мільйонів євро.