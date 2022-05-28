Испания

Іспанський клуб встановив цінник на захисника.

Севілья, як і раніше, не хоче розлучатися з центральним захисником Жюлем Кунде.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "нервіонці" вимагають за француза щонайменше 65 мільйонів євро.

Поточний контракт Жюля Кунде із Севільєю дійсний до літа 2024 року.

Цього сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Нагадаємо, що Барселона хоче обміняти Деста та Ленгле на Кунде.