Англия

Захисник Бернлі провів дуже якісний сезон.

Центральний захісник Бернлі Джеймс Тарковскі провів дуже якісний сезон та зацікавив декілька англійських клубів вище за рангом.

В сезоні-2021/22 футболіст став лідером Англійської Прем'єр-Ліги за виграними повітряними єдиноборствами, повідомляє Whoscored.

За 35 зігранних матчів в рамках чемпіонату Тарковскі виграв 153 дуелі. Окрім того, центрбек забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що контракт англіця із Бернлі добігає завершення наприкінці поточного місяця.