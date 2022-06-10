Захисник Бернлі провів дуже якісний сезон.
джеймс тарковскі, getty images
10 червня 2022, 12:10
Центральний захісник Бернлі Джеймс Тарковскі провів дуже якісний сезон та зацікавив декілька англійських клубів вище за рангом.
В сезоні-2021/22 футболіст став лідером Англійської Прем'єр-Ліги за виграними повітряними єдиноборствами, повідомляє Whoscored.
За 35 зігранних матчів в рамках чемпіонату Тарковскі виграв 153 дуелі. Окрім того, центрбек забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Відзначимо, що контракт англіця із Бернлі добігає завершення наприкінці поточного місяця.