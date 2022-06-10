Англия

"Містяни" не хочуть розлучатись із українцем.

Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко може залишитись в стані чемпіонів Англії на довгий час.

"Містяни" хочуть продовжити контракт із футболістом, повідомляє 90min. Клуб має намір підписати довгострокову угоду із Зінченком.

Відзначимо, що діючий контракт українця із Манчестер Сіті розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Арсенал розглядає кандидатуру Олександра Зінченка.