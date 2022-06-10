Англия

"Шпори" планують підписати нового центрбека — серед кандидатур є ім'я гравця збірної України.

У літнє трансферне вікно Тоттенгем, який наступного сезону виступатиме у Лізі чемпіонів, планує посилити кілька позицій, серед яких також є позиція центрального захисника.

Як повідомляє football.london, "шпори" стежать за прогресом центрбека київського Динамо та національної збірної України Іллею Забарним.

За інформацією джерела, "шпори" високо оцінюють 19-річного українця та розглядають варіант з його підписання цього літа. Все залежатиме від того, яку суму захоче київське Динамо.

Також серед можливих трансферів на позицію центрального захисника Тоттенгем розглядає наступних гравців: Пау Торреса з Вільярреала, Марка Гуехі з Крістал Пелес, Бремера з Торіно, Клемана Ленгле з Барселони, Алессандро Бастоні з Інтера та Йошко Гвардіола з Лейпцигу.

Останні два є головними цілями "шпор" за позицію центрбека, однак здійснити їхні трансфери буде непросто, тому клубу із Північного Лондона доведеться звернутися до інших кандидатур з вишенаведеного списку.