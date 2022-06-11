Англия

Кияни готові відпустити свій талант за фіксовану суму.

Напередодні стало відомо про те, що Тоттенгем, який наступного сезону виступить від Англії в Лізі чемпіонів, виявляє інтерес до центрального захисника київського Динамо Іллі Забарного.

Журналіст Екрем Конур в своєму Twitter підтверджує, що "шпори" справді зацікавлені у 19-річному українці.

За інформацією джерела, керівництво Динамо буде готове відпустити Забарного у літнє трансферне вікно, але покупцеві доведеться заплатити 30 мільйонів євро – саме таку суму запросять у київському клубі.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює молодого центрального захисника Динамо у 15 мільйонів євро. У першій половині минулого сезону він провів 23 матчі на клубному рівні, в яких віддав один асист і заробив шість попереджень.