Англия

21-річний крайній захисник коштуватиме "шпорам" 20 мільйонів фунтів.

Латераль Мідлсбро Джед Спенс, який минулий сезон провів у Ноттінгем Форест і допоміг команді вийти в АПЛ, продовжить кар'єру у Тоттенгемі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, "шпори" домовилися з керівництвом Мідлсбро про трансфер 21-річного англійця за 20 мільйонів фунтів.

Спочатку Ноттінгем хотів залишити Спенса у своїй команді, а в його підписанні також був зацікавлений Брентфорд, але врешті-решт Тоттенгему вдалося випередити своїх конкурентів.

Минулого сезону Джед Спенс провів за "лісників" 50 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем зацікавлений у підписанні Іллі Забарного на позицію центрального захисника.