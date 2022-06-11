Англия

27-річний футболіст може посилити новачка англійської Прем'єр-ліги.

Томас Стракоша привернув увагу Фулгема, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, лондоський клуб запропоновує 27-річному воротареві контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

30 червня Стракоша стане вільним агентом — його контракт із Лаціо закінчиться.

Цього сезону він провів 31 матч за Лаціо у всіх турнірах: він 11 разів відіграв на "нуль" і пропустив 36 голів.