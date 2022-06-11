Англия

Адріан Трюффер привернув увагу "ірисок".

Евертон розглядає можливість підписати лівого захисника Ренна Адріана Трюффера, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 20-річний футболіст змінив агентів, що говорить про його бажання змінити клуб цього літа. Окрім Евертона, на Трюффера також претендують Вест Гем, Лестер, Аякс та Гоффенгайм.

Якщо Трюффер перейде до Евертона, то він конкуруватиме на позиції лівого захисника з українцем Віталієм Миколенком.

У поточному сезоні Трюффер провів 30 матчів у Лізі 1: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.