Испания

Мадридці не зацікавлені у двох футболістах.

Реал розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, мадридський клуб не цікавиться Рішарлісоном та Рафаелем Леау.

Джерело стверджує, що керівництво Реала після наради ухвалило рішення не підписувати гравця, який схожий за характеристиками з Мбаппе.

Повідомляється, що мадридці зосередять зусилля на підписанні Орельєна Тчуамені. Також шукають гравця на заміну Бензема.

Нагадаємо, що Монако отримає солідну сумму після продовження контракту ПСЖ з Мбаппе.