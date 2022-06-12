Англия

Лондонці не готові задовольняти фінансові запроси іспанців.

Захисник Севільї та збірної Франції Жюль Кунде вже довгий час знаходиться на радарах лондонського Челсі.

Англійці запропонували 50 млн євро за центрального захісника, але отримали відмову від нервіонців, повідомляє Marca.

Справа в тому, що Севілья хоче отримати за свого виконавця не менш ніж 65 мільйонів євро, які зовсім не хочуть платити в Лондоні. Тепер "сині" намагатимуться домовитись "добити" ці 15 млн євро за рахунок різноманітних бонусів, що в перспективі можуть отримати в Севільї.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.