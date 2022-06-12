Англия

Півзахисник хоче отримати більше ігрової практики.

Амад Діалло вирішив залишити Манчестер Юнайтед на правах оренди, повідомляє журналіст Фредрік Фільтведт.

19-річний футболіст хоче мати більше ігрової практики і вже поспілкувався з тренером Еріком тен Гагом, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Діалло перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2021 року. Він провів дев'ять матчів за "червоних дияволів" і забив один гол, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Другу половину сезону Діалло провів за Рейнджерс на правах оренди.