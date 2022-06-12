Півзахисник хоче отримати більше ігрової практики.
Амад Діалло, Getty Images
12 червня 2022, 19:23
Амад Діалло вирішив залишити Манчестер Юнайтед на правах оренди, повідомляє журналіст Фредрік Фільтведт.
19-річний футболіст хоче мати більше ігрової практики і вже поспілкувався з тренером Еріком тен Гагом, але остаточного рішення ще не ухвалено.
Діалло перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2021 року. Він провів дев'ять матчів за "червоних дияволів" і забив один гол, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Другу половину сезону Діалло провів за Рейнджерс на правах оренди.