Англия

Італієць згадав перше чемпіонство клубу в АПЛ.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні згадав, як із Манчестер Сіті він у 2012 році вперше за часів Англійської Прем'єр-Ліги став чемпіоном.

Фахівець вважає, що перемога над сусідами по місту з Юнайтед стала переломним моментом того сезону.

"Ми були першими протягом декількох тижнім і все було в наших руках. Коли ми обіграли Манчестер Юнайтед на своєму полі 1:0, то у нас з'явився реальний шанс виграти титул. Саме тоді я зрозумів, що це цілком реально.

Важливо було зберегти концентрацію. Я сказав хлопцям, що перемога у дербі — це добре, але це ще не чемпіонство.

Вважаю, що саме той сезон став переломним в історії Манчестер Сіті. Багато що змінилось для клубу із цим титулом. Не зважаючи ні на що, я дуже поважаю сера Алекса Фергюсона за все те, що він зробив для футболу", — розповів Манчіні клубній прес-службі "містян".

ВІдзначимо, що після цього Манчестер Сіті завоював ще п'ять титулів чемпіонів Англії.

Раніше повідомлялось, що стан діючих чемпіонів АПЛ може залишити Олександр Зінченко.