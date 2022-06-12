Испания

Українець може продовжити кар'єру в стані "блаугранас".

Каталонська Барселона продовжує роботу на трансферному ринку в пошуках якісного підсилення напередодні чергового сезону.

"Блаугранас" розглядають Маркоса Алонсо як приоритетний варіант для підсилення лівого флангу оборони. Тим не менш, у босів Барселони є і альтернативний варіант — захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко.

В тому випадку, якщо не вдасться домовитись із 31-річним іспанцем, віце-чемпіони Іспанії спробують купити українського універсала, повідомляє Mundo Deportivo.

В минулому сезоні Зінченко зіграв у 28 матчах за Манчестер Сіті, в яких віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола хоче підписати конкурента для українця.