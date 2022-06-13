Англия

24-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "червоних".

Віктор Циганков привернув увагу Ліверпуля, повідомляє Liverpool.com.

За інформацією джерела, в особі 24-річного вінгера "червоні" бачать заміну для Садіо Мане, який незабаром має поповнити склад мюнхенської Баварії.

Контракт Циганкова з Динамо закінчується 2023 року, а у Ліверпулі вважають, що його можуть відпустити на вигідних умовах.

З чуток, Віктор Циганков змінив агента – ним став Пере Гвардіола, брат Хосепа Гвардіоли. Вважається, що Циганков націлений на перехід до європейського топ-чемпіонату.

У сезоні-2021/22 Циганков провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 4 асисти.