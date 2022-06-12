Очікується, що нова пропозиція від мюнхенського клубу буде прийнята "червоними".
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
12 червня 2022, 20:59
Найближчим часом Баварія зробить нову пропозицію Ліверпулю щодо Садіо Мані, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, ці умови, швидше за все, ухвалить керівництво "червоних".
Крім того, найближчим часом до Ліверпуля перейде Дарвін Нуньєс, що означатиме швидкий від'їзд Садіо Мане.
У минулому сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.