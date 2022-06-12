Германия

Очікується, що нова пропозиція від мюнхенського клубу буде прийнята "червоними".

Найближчим часом Баварія зробить нову пропозицію Ліверпулю щодо Садіо Мані, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, ці умови, швидше за все, ухвалить керівництво "червоних".

Крім того, найближчим часом до Ліверпуля перейде Дарвін Нуньєс, що означатиме швидкий від'їзд Садіо Мане.

У минулому сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.