Англия

Чемпіони Англії оголосили про перехід форварда.

Уже далеко не перший рік свого перебування на чолі англійського Манчестер Сіті іспанський керманич Хосеп Гвардіола відчував нестачу кадрів на позиції центрального нападника, тому під час поточної літньої трансферної кампанії керівники клубу вирішили задовільнити вимоги свого головного тренера.

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд у продовж своєї нетривалої професійної кар’єри постійно відзначався високою результативністю, тож не дивно, що вибір "містян" зрештою припав саме на нього.

Діючі чемпіони Англії оголосили про підписання контракту з 21-річним футболістом строком до літа 2027 року, а вже з 1 липня він долучиться до своєї нової команди.

Цікаво, що батько Голанда, Альф-Інге, свій контракт із Манчестер Сіті підписав приблизно в той самий час, але 22 роки тому.

Нагадаємо, що раніше стала відома сума відступних, яку отримали "джмелі" за свого виконавця.

У цьому сезоні на рахунку Ерлінга 29 голів та вісім гольових передач у 30 матчах.