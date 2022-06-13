Англия

Півзахисник шукатиме новий клуб.

Брентфорд запропонував Еріксену серйозний контракт, але той не поспішає підписувати його.

Як повідомляє авторитетний журналіст Альфредо Педулла, датський півзахисник вирішив залишити англійський клуб.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що скаути Манчестер Юнайтед спостерігали за Еріксеном під час матчу проти Австрії.