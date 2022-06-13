Англия

"Сороки" націлилися на італійського футболіста.

Ньюкасл розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, "сороки" претендують на підписання форварда Роми Ніколо Дзаньоло.

Цього сезону Дзаньоло провів 42 матчі, в яких забив вісім голів і віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Дзаньоло — наймолодший, після Дель П’єро, італійський гравець, який забивав у фіналі єврокубків