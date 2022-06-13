"Сороки" націлилися на італійського футболіста.
Ніколо Дзаньоло, getty images
13 червня 2022, 16:48
Ньюкасл розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, "сороки" претендують на підписання форварда Роми Ніколо Дзаньоло.
Цього сезону Дзаньоло провів 42 матчі, в яких забив вісім голів і віддав дев'ять результативних передач.
Нагадаємо, що Дзаньоло — наймолодший, після Дель П’єро, італійський гравець, який забивав у фіналі єврокубків