Италия

Результативна дія нападника Роми принесла його команді трофей.

У фінальному протистоянні за перший в історії титул Ліги конференцій УЄФА італійська Рома здобула перемогу над нідерландським Феєнордом (1:0).

Рома — Феєнорд 1:0 Відео голу та огляд матчу

Єдиний забитий м’яч у цій грі опинився на рахунку нападника "вовків" Ніколо Дзаньоло, який уразив ворота суперників на 32-й хвилині.

Зрештою, Рома здобула першу міжнародну звитягу в своїй історії, а 22-річному виконавцю вдалося встановити статистичне досягнення серед представників Італії.

Дзаньоло на момент виконання результативного пострілу було 22 роки та 327 днів, що робить його другим за віком, після культового Алессандро Дель П’єро, який у віці 22 років та 200 днів забив за Ювентус у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії в 1997 році, футболістом, що забивав у вирішальних міжнародних зустрічах на клубному рівні.

Варто зауважити, що й керманич команди італійського нападника відзначився поважним статистичним рекордом.