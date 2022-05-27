Италия

"Вовки" запропонували покращені умови контракту для автора переможного гола у фіналі Ліги конференцій.

Рома хоче продовжити контракт із своїм півзахисником Ніколо Дзаньоло. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" має намір запропонувати 22-річному футболістові покращені умови контракту. Зустріч між двома сторонами пройде найближчими днями.

Чинний контракт автора переможного гола у фіналі Ліги конференцій розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Дзаньоло провів 42 матчі, в яких забив вісім голів і віддав дев'ять результативних передач.