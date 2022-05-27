"Вовки" запропонували покращені умови контракту для автора переможного гола у фіналі Ліги конференцій.
Ніколо Дзаньоло, Getty Images
27 травня 2022, 12:40
Рома хоче продовжити контракт із своїм півзахисником Ніколо Дзаньоло. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "вовків" має намір запропонувати 22-річному футболістові покращені умови контракту. Зустріч між двома сторонами пройде найближчими днями.
Чинний контракт автора переможного гола у фіналі Ліги конференцій розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону Дзаньоло провів 42 матчі, в яких забив вісім голів і віддав дев'ять результативних передач.