Французький футболіст не розглядає інших варіантів.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 21:28
За його інформацією, 23-річний футболіст має намір перейти до Челсі і не розглядає інших варіантів, оскільки лондонський клуб є пріоритетом.
Томас Тухель дуже розраховує на придбання центрбеку, переговори продовжуються. Перехід реальніший, ніж роком раніше.
Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.
Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.