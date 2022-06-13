Англия

Французький футболіст не розглядає інших варіантів.

Жуль Кунде хоче покинути Севілью цього літа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг

За його інформацією, 23-річний футболіст має намір перейти до Челсі і не розглядає інших варіантів, оскільки лондонський клуб є пріоритетом.

Томас Тухель дуже розраховує на придбання центрбеку, переговори продовжуються. Перехід реальніший, ніж роком раніше.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.