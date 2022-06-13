Англия

Захисник Гавра продовжить кар'єру на Етихаді.

Манчестер Сіті планує підписати Ісаака Туре, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 19-річний футболіст близький до переходу до складу "городян".

Захисник уже встиг відвідати клубну базу Манчестер Сіті, де йому все сподобалося. Також до Тури виявляє інтерес Ліон, але футболіст вибрав уже "городян".

Не виключено, що після придбання Манчестер Сіті відправить Туре в оренду в Труа, який має тих же власників, що і Манчестер Сіті.

Минулого сезону Туре відіграв 17 матчів за Гавр у Лізі 2.