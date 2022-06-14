Мерсісайдський клуб не змінював планів цього літа.
ТАКУМІ МІНАМІНО, GETTY IMAGES
14 червня 2022, 07:51
Такумі Мінаміно продовжить кар'єру в іншому клубі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "червоні" ведуть переговори з трьома клубами щодо відходу японського футболіста. Очікується, що найближчим часом 27-річний футболіст прийме рішення.
Ліверпуль хоче виручити за свого футболіста приблизно 17 мільйонів євро.
Контракт Мінаміно з Ліверпулем діє до літа 2024 року. На даний момент гравець провів 11 матчів в АПЛ за клуб, у яких забив три голи.
Нагадаємо, що мерсисайдці не перешкоджатимуть переходу японського універсала.