Англия

Мерсісайдський клуб не змінював планів цього літа.

Такумі Мінаміно продовжить кар'єру в іншому клубі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні" ведуть переговори з трьома клубами щодо відходу японського футболіста. Очікується, що найближчим часом 27-річний футболіст прийме рішення.

Ліверпуль хоче виручити за свого футболіста приблизно 17 мільйонів євро.

Контракт Мінаміно з Ліверпулем діє до літа 2024 року. На даний момент гравець провів 11 матчів в АПЛ за клуб, у яких забив три голи.

Нагадаємо, що мерсисайдці не перешкоджатимуть переходу японського універсала.